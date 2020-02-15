إلى ربع نهائي الكأس.. الاتحاد يعبر أسوان وينتظر الفائز بين المقاولون والمصري

تخطى الاتحاد السكندري فريق أسوان، وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، في انتظار الفائز بين النادي المصري والمقاولون العرب.

وفاز الاتحاد السكندري على أسوان بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة الـ24 بهدف عكسي. عرضية، حولها عبد الله السنجهاوي بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف.

في شوط المباراة الثاني، سجل محمد الصباحي هدف الاتحاد الثاني. ركنية نفذها أحمد رفعت، وحولها الصباحي برأسية في المرمى، وليرفض الاحتفال بأولى أهدافه مع الاتحاد في مرمى فريقه القديم.

أسوان هنا بدأ الضغط لتصحيح الموقف. تصويبة قوية من حسن طارق في الدقيقة الـ55، يحولها محمود الزنفلي إلى ركنية.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح أسوان في الدقيقة الـ68. نفذها محمد عبد المجيد بنجاح وسجل هدف التقليص في مرمى فريقه القديم أيضا.

لاعبو أسوان استمروا في الضغط، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد السكندري، لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر على أسوان بهدفين مقابل هدف.

فوز الاتحاد السكندري يجعله ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي بعد تأهل أبو قير للأسمدة على حساب حرس الحدود صباح اليوم.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الفائز بين النادي المصري والمقاولون العرب في ربع النهائي.

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