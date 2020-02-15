قائمة ريال مدريد - بعد غياب 3 شهور.. عودة هازارد أمام سيلتا فيجو

السبت، 15 فبراير 2020 - 18:04

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

عاد إيدين هازارد لقائمة ريال مدريد مرة أخرى بعد 3 شهور من الغياب بسبب الإصابة، وانضم لقائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة الـ24 للدوري الإسباني مساء غدا الأحد.

ويغيب النجم البلجيكي هازارد عن صفوف ريال مدريد منذ مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قبل 3 شهور.

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وجاءت القائمة التي اختاراها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – أريولا – توني فودياس.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميلياتو – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – مارسيلو – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو.

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور.

ومنذ انضمامه لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من تشيلسي لعب هازارد 13 مباراة مع الفريق الملكي في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وسجل هدف.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الـ18.

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