بعد طلب نقل اللقاء للمغرب.. المصري لـ في الجول: وزير الرياضة طلب تأجيل حسم الملعب

بعدما طلب النادي المصري خوض مباراتي نهضة بركان في المغرب، ثمة حل يلوح في الأفق.

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "وزير الرياضة تواصل مع سمير حلبية رئيس المصري، وطالبنا بالانتظار حتى يوم الاحد لحل مشكلة الملعب أمام نهضة بركان".

المصري كان قد طلب خوض المباراة في استاد الإسماعيلي، أو زيادة عدد حضور جماهير المصري مع خوض اللقاء في الإسكندرية.

وبعدما رفض الأمن طلب المصري، تواصل مسؤولو المصري مع نهضة بركان لطلب خوض المباراتين في المغرب.

ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. اللقاء الأول سيكون في مصر يوم 1 مارس، على أن يكون الإياب في المغرب.

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