قائمة الإسماعيلي – عودة كادو قبل مواجهة الرجاء

السبت، 15 فبراير 2020 - 17:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

عاد باتريك كادو المهاجم الأوغندي الجديد لنادي الإسماعيلي من الإصابة، ليدخل قائمة الفريق للقاء الرجاء.

أعلن ديديه جوميز المدير الفني الفرنسي لنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء البيضاوي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

قائمة الإسماعيلي شهدت عودة باتريك كادو بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الزمالك.

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أحمد أيمن عاد أيضا للقائمة، فيما غاب عماد حمدي، وباهر المحمدي، وعبد الرحمن مجدي للإيقاف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدب – محمد فوزي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد مجدي الجمل – أسامة إبراهيم – محمود البدري – أحمد أيمن.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد بيومي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – هُمام طارق – بيكيتي سيلفا - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - بينسون شيلونجو - باتريك كادو - محمد الشامي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء مساء غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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