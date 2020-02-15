تنس - ميار شريف تحجز مقعدا في نهائي زوجي سيدات بطولة زد

حجزت المصرية ميار شريف المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 مقعدا في نهائي مواجهات الزوجي لبطولة "زد" للتنس المقامة في مصر.

وتلعب ميار المصنفة 188 على العالم إلى جانب الهولندية روس أرانتسكا المصنفة رقم 93، وتلتقيان أمام الصربية ألكساندرا كرونتش والبولندية كاتارزينا بيتر.

وشهدت مرحلة ربع نهائي منافسات الفردي لبطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات عددا من المواجهات القوية، إذ أقصت الأوكرانية ليسيا تسورينكو نظيرتها الإسبانية لارا أروابارينا صاحبة المركز السابع على جدول البطولة والمصنفة 152 على مستوى العالم.

وتنتظر تسورينكو مواجهة حاسمة في نصف النهائي مع الهولندية روس أرانتكسا المصنفة رقم 93 على مستوى العالم والثانية على جدول البطولة بعدما أقصت اليابانية كورومي نارا المصنفة 137 على العالم والخامسة على جدول البطولة.

كما تضم مواجهات الدور نصف النهائي أيضا مواجهة صعبة بين الرومانية إرينا-كاميليا بيجو والإسبانية أليونا بولسوبا زادوينوف.

وتضم بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات أكثر من 80 لاعبة تنس من أكثر من 25 دولة على مستوى العالم في الفترة بين 10 و16 فبراير 2020 على ملاعب مجمع "زد" الرياضي بالشيخ زايد.

ويأتي مجموع جوائز البطولة 100 ألف دولار وهي واحدة من أكبر الجوائز في بطولات "تشالنجر" أو التحدي.

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