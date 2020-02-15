مران الأهلي - رمضان صبحي يشارك في تدريبات الكرة

شارك رمضان صبحي بشكل طبيعي في مران الأهلي يوم السبت ليقترب أكثر من العودة للمشاركة في المباريات.

جناح الأهلي شارك في المران الذي شمل جانبا بدنيا وتدريبات بالكرة، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المواجهات منذ نوفمبر الماضي.

وكان رمضان يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

فيما عقد ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة التركيز في مباراة السوبر المصري المقبلة يوم الخميس أمام الزمالك في أبو ظبي.

وحضر محمود الخطيب رئيس الناد جزءا من المران.





























وخاض شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراس مرمى تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري لتدريبات استشفائية بعد الفوز على الأخير بثلاثية دون مقابل يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة السوبر المصري 2019-2020 في الإمارات يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.

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