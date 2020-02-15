تشكيل برشلونة – 5 تغييرات وفاتي يجاور ميسي وجريزمان أمام خيتافي

يجاور أنسو فاتي كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان في هجوم برشلونة أمام خيتافي في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

فاتي غاب عن مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس الماضية وجلس على مقاعد البدلاء في مباراة شهدت فوز البلاوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعوض صامويل أومتيتي مواطنه كليمون لونجليه الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية، فيما عاد جيرار بيكيه مرة أخرى لقيادة خط الدفاع.

5 تغييرات أجراها كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة إذ أعاد سيرجي روبرتو وخوردي ألبا بدلا من نيلسون سيميدو وجونيور فيربو في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

بينما عاد البرازيلي أرتور للمشاركة في خط الوسط على حساب التشيلي أرتورو فيدال.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبرتو – جيرار بيكيه – صامويل أومتيتي – خوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتور – فرنيكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي – أنطوان جريزمان

The starting 1️⃣1️⃣ for #BarçaGetafe! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

ويتواجد على مقاعد البدلاء: نيتو – نيسلون سيميدو – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – فيربو جونيور - رونالد أراوخو - راي ماناي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، فيما يحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

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