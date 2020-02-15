كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن كل من ينتمي للنادي الإنجليزي يقدر ما يفعله محمد صلاح نجم الفريق وهداف الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ليس مقدرا؟ صراحة لا أشعر بذلك، الكل يعرف الفتى".

وواصل "لو سجل 44 هدفا في 3 مواسم متتالية فهذا رائع، كدنا نفوز بالدوري في الموسم الماضي. صلاح، شخص استثنائي وسيستمر كذلك. يريد اللعب ولا أعرف عدد المباريات التي غاب عنها، أصبح هدافا بالفطرة".

ويعتقد البعض أن صلاح لا ينال الإشادة أو التقدير كما يجب مقارنة بما قدمه للفريق منذ 2017.

وتوج صلاح مع ليفربول العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك نجم مصر البالغ عمره 27 عاما في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل 18 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويحل ليفربول ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري بعد انتهاء عطلته الشتوية.

ويأمل رفاق صلاح تعزيز تصدرهم للدوري وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن سيتي وبات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب غائب منذ موسم 1989-1990.

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