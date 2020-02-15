كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟

السبت، 15 فبراير 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ومحمد صلاح

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن كل من ينتمي للنادي الإنجليزي يقدر ما يفعله محمد صلاح نجم الفريق وهداف الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ليس مقدرا؟ صراحة لا أشعر بذلك، الكل يعرف الفتى".

وواصل "لو سجل 44 هدفا في 3 مواسم متتالية فهذا رائع، كدنا نفوز بالدوري في الموسم الماضي. صلاح، شخص استثنائي وسيستمر كذلك. يريد اللعب ولا أعرف عدد المباريات التي غاب عنها، أصبح هدافا بالفطرة".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - الزرقا: لن نلعب خارج أرضنا.. وسيراميكا يرد: أبلغونا أن اللقاء في رأس البر كلوب: قائمة يوفنتوس أفضل ما رأيت في حياتي.. وليس لدي أدلة على الفوز بدوري الأبطال توقع مباريات دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج A70

ويعتقد البعض أن صلاح لا ينال الإشادة أو التقدير كما يجب مقارنة بما قدمه للفريق منذ 2017.

وتوج صلاح مع ليفربول العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك نجم مصر البالغ عمره 27 عاما في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل 18 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويحل ليفربول ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري بعد انتهاء عطلته الشتوية.

ويأمل رفاق صلاح تعزيز تصدرهم للدوري وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن سيتي وبات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب غائب منذ موسم 1989-1990.

طالع أيضا

مباشر أبو قير للأسمدة ضد الحدود في كأس مصر

توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

من هو بينتو الذي عاقب سيتي وكشف اتهام رونالدو بالاغتصاب

مورينيو ينتقد مواجهته لفيلا يوم الأحد

انقطاع الأضواء يمنح فريقا التعادل في دوري كولومبيا

4 معلقين لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو في انتصار صن داونز 8 دقيقة | إفريقيا
قائمة الإسماعيلي – عودة كادو قبل مواجهة الرجاء 17 دقيقة | الدوري المصري
تنس - ميار شريف تحجز مقعدا في نهائي زوجي سيدات بطولة زد 45 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - برشلونة (2) خيتافي (0) جوووووووووووول روبيرتو 57 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس مصر - الاتحاد (1) أسوان (0) هدف أووول 57 دقيقة | مصر
مران الأهلي - رمضان صبحي يشارك في تدريبات الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك