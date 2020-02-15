في الدرجة الثانية - الزرقا: لن نلعب خارج أرضنا.. وسيراميكا يرد: أبلغونا أن اللقاء في رأس البر

السبت، 15 فبراير 2020 - 14:15

كتب : رضا السنباطي

سيراميكا

يرفض فريق الزرقا استضافة سيراميكا كليوباترا في ملعب رأس البر الذي خاض فيه مبارياته السابقة، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة الأمن باللعب في ملعبه بمدينة الزرقا بدمياط.

في المقابل، تحرك سيراميكا، بناء على خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى رأس البر لخوض المباراة المقرر لها يوم الإثنين في الجولة 15 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وقال سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـFilGoal.com:"جهزنا الملعب لاستضافة المباريات. تذكروا أننا لم نحصل على شيء بعد مشكلة مباراة الدور الأول. قدمنا شكوى لاتحاد الكرة، كان يجب إقالة خالد كامل بعد أزمة لقاء الدور الأول".

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وواصل "لن نلعب خارج الزرقا بعد الآن، حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة".

وفي الدور الأول وبعد سفر الزرقا للسويس لمواجهة مضيفه سيراميكا، أبلغ خالد كامل الأول بتأجيل المباراة ليتجه الفريق إلى مدينة الزرقا عائدا قبل أن يتواصل كامل مع مسؤوليه ليبلغهم بإجراء المواجهة في موعدها.

وبعد عودة الزرقا إلى مدينته تم تأجيل المباراة إلى 20 نوفمبر قبل أن يتفوق فيها سيراميكا بنتيجة 2-صفر.

في المقابل رد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا قائلا لـFilGoal.com:"اتجهنا بالفعل لرأس البر بناء على خطاء اتحاد الكرة. يجب إبلاغنا بتعديل الملعب قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المباراة".

واستمر "خالد كامل أخبرنا أن موافقة الأمن هي التي تحدد الملعب، والزرقا لم يرسل الموافقة الأمنية اللازمة لإجراء المباراة على ملعبه".

ويتصدر سيراميكا ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الداخلية.

بينما يتذيل الزرقا الترتيب ورصيده 8 نقاط.

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