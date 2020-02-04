محمد شريف: تلقيت عرضين من السعودية والإمارات لكن إنبي تمسك بي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 15:29

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

قال محمد شريف مهاجم إنبي المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري، إنه رفض عرضين خارجيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأضاف شريف عبر قناة النهار "تلقيت عرضا من السعودية وآخر من الإمارات، لكن نادي إنبي تمسك بي، واقتنعت باستمراري مع الفريق لنهاية الموسم الجاري".

وتابع "كما أنني تلقيت عروض خارجية في بداية الموسم، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رفض بداعي أن الخطوة الأفضل الإعارة داخليا لأكون تحت أعين الجهاز الفني".

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وأشار "سيد عبد الحفيظ أبلغني بثقته في تألقي وعودتي مجددا لصفوف الأهلي".

وأتم تصريحاته "لم يحدث أي تواصل مع ريني فايلر أو الجهاز الفني للمنتخب، وأسعد كثيرا بمنافستي لعبد الله السعيد على لقب هداف الدوري".

وشارك شريف في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 9 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويحتل شريف وصافة ترتيب هدافي الدوري مبتعدا بثلاثة أهداف عن المتصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز.

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