الإسماعيلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من أسوان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

أصدر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين وذلك بعد الخسارة من أسوان في الدوري.

الإسماعيلي خسر بنتيجة 2-1 من أسوان ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين، ليصدر النادي يوم الثلاثاء بيانا يعلن فيه توقيع غرامات مالية على اللاعبين.

ووصف النادي قراره بسبب: "الأداء الباهت في لقاء أسوان والذي أدى للهزيمة، وتأتي تلك الغرامة، إرساء لمبدأ الثواب والعقاب التي ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين ويهدف لاستعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان المزيد من النقاط في الدوري".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: طلبنا من الجهاز الفني واللاعبين عدم التحدث بعد الخسارة أمام أسوان الاتحاد يفشل في استغلال تعثر المقاولون والإسماعيلي ويتعادل مع الإنتاج أسوان يقتل انتفاضة الإسماعيلي المحلية بما لم يحدث منذ 1421 يوما

وواصل البيان الذي جاء على لسان رئيس الدراويش: "يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادي الإسماعيلي، ولا مكان لأي لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة".

أسوان ألحق بالإسماعيلي الخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري، كما أنها الأولى منذ الخسارة من بيراميدز في الجولة الـ12 بنتيجة 1-0.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: ما يزال أمامه عاما آخر.. نواصل التحقيق في القضايا المرفوعة ضده

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الهلال لـ في الجول: نفكر في الاستئناف على عقوبة كاف غير المبررة.. ولكن 6 دقيقة | إفريقيا
رسميا - تعيين بيسيرو مدير فني لمنتخب فنزويلا 23 دقيقة | أمريكا
طولان: أرشح حارس مرمى إنبي للانضمام لمنتخب مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يعلنها: تلقينا تعهدا قطريا بتأمين البعثة في الدوحة 56 دقيقة | إفريقيا
منافس الزمالك المحتمل.. النجم يواصل الترنح في الدوري بتعادل مع الصفاقسي 58 دقيقة | الوطن العربي
استراحة في الدوري - الجونة (0) -(0) وادي دجلة.. التعادل مستمر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك