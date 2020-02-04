الإسماعيلي يغرم لاعبيه بعد الخسارة من أسوان

أصدر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين وذلك بعد الخسارة من أسوان في الدوري.

الإسماعيلي خسر بنتيجة 2-1 من أسوان ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين، ليصدر النادي يوم الثلاثاء بيانا يعلن فيه توقيع غرامات مالية على اللاعبين.

ووصف النادي قراره بسبب: "الأداء الباهت في لقاء أسوان والذي أدى للهزيمة، وتأتي تلك الغرامة، إرساء لمبدأ الثواب والعقاب التي ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين ويهدف لاستعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان المزيد من النقاط في الدوري".

وواصل البيان الذي جاء على لسان رئيس الدراويش: "يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادي الإسماعيلي، ولا مكان لأي لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة".

أسوان ألحق بالإسماعيلي الخسارة السابعة هذا الموسم في الدوري، كما أنها الأولى منذ الخسارة من بيراميدز في الجولة الـ12 بنتيجة 1-0.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

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