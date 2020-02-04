مران الأهلي - فايلر يتفقد أرض التتش بشكل دقيق.. وكهربا يشارك في التدريبات

عاين ريني فايلر مدرب الأهلي أرض ملعب التتش التي يخوض عليها فريقه التدريبات وتفقدها بشكل دقيق قبل انطلاق المران يوم الثلاثاء.

وواصل أحمد فتحي مدافع الأهلي أداء تدريبات العلاج الطبيعي على هامش المران الجماعي للفريق.

وانتظم ثنائي الهجوم محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعد غيابهما عن مران الإثنين.

واستمر غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن التدريبات الجماعية إذ أنه يتم تجهيزه بشكل بدني وطبي للمشاركة في المباريات، فيما خاض صالح جمعة لاعب وسط الفريق تدريبات في صالة الجيم على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

كما سيعرف الأهلي يوم الأربعاء خصمه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من بين مازيمبي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز.

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