مران الأهلي - فايلر يتفقد أرض التتش بشكل دقيق.. وكهربا يشارك في التدريبات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - النجم الساحلي

عاين ريني فايلر مدرب الأهلي أرض ملعب التتش التي يخوض عليها فريقه التدريبات وتفقدها بشكل دقيق قبل انطلاق المران يوم الثلاثاء.

وواصل أحمد فتحي مدافع الأهلي أداء تدريبات العلاج الطبيعي على هامش المران الجماعي للفريق.

وانتظم ثنائي الهجوم محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعد غيابهما عن مران الإثنين.

أخبار متعلقة
فحوصات جديدة لـ نيدفيد في ألمانيا.. الأهلي يعلن مستجدات رباعي الفريق المصاب بيراميدز في بيان رسمي: قررنا عدم إذاعة مباراة الأهلي سعد سمير: موسم الأهلي بدأ الآن.. وفوجئت بخطوة شريف إكرامي

واستمر غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن التدريبات الجماعية إذ أنه يتم تجهيزه بشكل بدني وطبي للمشاركة في المباريات، فيما خاض صالح جمعة لاعب وسط الفريق تدريبات في صالة الجيم على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

كما سيعرف الأهلي يوم الأربعاء خصمه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من بين مازيمبي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: ما يزال أمامه عاما آخر.. نواصل التحقيق في القضايا المرفوعة ضده

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الهلال لـ في الجول: نفكر في الاستئناف على عقوبة كاف غير المبررة.. ولكن 4 دقيقة | إفريقيا
رسميا - تعيين بيسيرو مدير فني لمنتخب فنزويلا 21 دقيقة | أمريكا
طولان: أرشح حارس مرمى إنبي للانضمام لمنتخب مصر 37 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يعلنها: تلقينا تعهدا قطريا بتأمين البعثة في الدوحة 54 دقيقة | إفريقيا
منافس الزمالك المحتمل.. النجم يواصل الترنح في الدوري بتعادل مع الصفاقسي 56 دقيقة | الوطن العربي
استراحة في الدوري - الجونة (0) -(0) وادي دجلة.. التعادل مستمر 59 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك