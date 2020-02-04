مدافع أتليتكو مدريد يغيب أمام ليفربول.. وشكوك حول لحاق موراتا باللقاء

من المرجح أن يغيب كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد عن مواجهة ليفربول المرتقبة، بعد خصوعه لعملية جراحية.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهتي غرناطة وفالنسيا في الدوري الإسباني قبل استضافة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 18 فبراير الجاري.

وأفاد النادي الإسباني يوم الثلاثاء أن تريبير خضع لعملية جراحية في الفخذ.

وأضاف البيان "كان الظهير الأيمن قد شعر بالألم واتبع في البداية علاجًا متحفظًا".

وأكمل "نظرًا لعدم اختفاء الألم تمامًا قرر الطاقم الطبي بالنادي إجراء عملية جراحية لللاعب".

ويبدأ تريبير عملية التأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي والتدرب في صالة الجيمانزيوم قبل أسبوعين من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

في السياق نفسه، تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ألفارو موراتا باللقاء بسبب الإصابة في لقاء ريال مدريد هذا الأسبوع.

ولم يتحدد موعد عودة موراتا من الإصابة لصفوف المدرب دييجو سيميوني.

أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز السادس حاليا.

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فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

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