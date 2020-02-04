مدرب شباب ليفربول: كلوب يعطينا كل الدعم قبل مواجهة شوروسبري في الإعادة

أوضح نيل كريتشلي مدرب فريق شباب ليفربول أن يورجن كلوب يعطيه كل الدعم قبل مواجهة شوروسبري تاون في مباراة إعادة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة مما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد، ليؤكد كلوب أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

وقال كريتشلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كلوب يعطيني ويعطي اللاعبين كل الدعم. هو يدعم اللاعبين الشباب بشكل لا يصدق".

وأضاف "أعتقد أن الطريقة التي خوضنا بها مواجهة أستون فيلا دفعته للتفكير في منحنا الفرصة مجدداً. أعتقد أن الأولاد يستحقون فرصة أخرى".

جدير بالذكر أن مدرب بروسيا دورتموند السابق دخل في صدام مشابه مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل أسابيع بسبب تعارض موعد مباراة أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين مع موعد مباراة الريدز الأولى في كأس العالم للأندية بقطر ديسمبر الماضي.

وفي النهاية وافق كلوب على خوض مباراة أستون فيلا باللاعبين الشباب الذي خسروا بنتيجة 0-5، فيما لعب بالأساسيين في مونديال الأندية وحصد لقبه في النهاية.

عن تولي مسؤولية الفريق الأول للمرة الثانية هذا الموسم "أمر لا يصدق. لم أعتقد أن يحدث هذا لمرة، فما بالكم بمرتين. أتطلع لأن تكون ليلة خاصة".

وأتم كريتشلي "سيحصل اللاعبون الشباب على فرصة أخرى. أعلم قدراتهم جيداً، متأكد من الدعم الذي سيحصلون عليه".

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

أقرا أيضا..

فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: ما يزال أمامه عاما آخر.. نواصل التحقيق في القضايا المرفوعة ضده

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان