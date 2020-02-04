الغندور: لدينا 5 رخص فقط من أصل 27 مطلوبة لتطبيق VAR.. ولا مشكلة في الملاعب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن فقط 5 حكام لديهم رخصة تطبيق تقنية الفيديو في مصر، في وقت يحتاج فيه تطبيق VAR إلى 27 حكما بواقع 3 حكام في كل مباراة في الدوري.

وقال الغندور لبرنامج "يا مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "فقط جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا من حكام الساحة لديهم الرخصة، ومن المساعدين محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات".

وشدد "أما بالنسبة لرخص الملاعب فلا مشكلة، جربنا التقنية في استادي القاهرة والسلام ومندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بالتجربة".

وكشف الغندور أن تطبيق التقنية سيتم بالطريقة المتبعة في الدوريين الإيطالي والإسباني مثلا، حسب بروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، بعكس المطبق في الدوري الإنجليزي الذي لا يتواجد فيه شاشة يراجع فيها الحكم القرارات داخل الملعب.

هذا يعني بحسب الغندور، أن حكم الساحة سيكون صاحب القرار النهائي.

وعن حكام مواجهة السوبر المحلي يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلي والزمالك قال الغندور: "نحن المسؤولون عن استقدام طاقم الحكام، وليس مجلس أبو ظبي الرياضي مستضيف المباراة".

وأتم "في الوقت الحالي، أخاطب الحكام مباشرة وليس الاتحادات".

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