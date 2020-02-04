الغندور: لدينا 5 رخص فقط من أصل 27 مطلوبة لتطبيق VAR.. ولا مشكلة في الملاعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 12:05

كتب : بسام أبو بكر

تجربة حكم الفيديو في ودية سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن فقط 5 حكام لديهم رخصة تطبيق تقنية الفيديو في مصر، في وقت يحتاج فيه تطبيق VAR إلى 27 حكما بواقع 3 حكام في كل مباراة في الدوري.

وقال الغندور لبرنامج "يا مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "فقط جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا من حكام الساحة لديهم الرخصة، ومن المساعدين محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات".

وشدد "أما بالنسبة لرخص الملاعب فلا مشكلة، جربنا التقنية في استادي القاهرة والسلام ومندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بالتجربة".

أخبار متعلقة
مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: رخصة فيفا تحدد موعد تطبيق VAR اتحاد الكرة لـ في الجول: الإثنين أول اختبار فني لـ VAR في استاد القاهرة.. ستطبق في موعدها اتحاد الكرة: 20 مليون جنيه حصيلة قرار إيقاف القيد قبل تسديد المديونيات.. ونبحث عن رعاة لـ VAR

وكشف الغندور أن تطبيق التقنية سيتم بالطريقة المتبعة في الدوريين الإيطالي والإسباني مثلا، حسب بروتوكول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، بعكس المطبق في الدوري الإنجليزي الذي لا يتواجد فيه شاشة يراجع فيها الحكم القرارات داخل الملعب.

هذا يعني بحسب الغندور، أن حكم الساحة سيكون صاحب القرار النهائي.

وعن حكام مواجهة السوبر المحلي يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلي والزمالك قال الغندور: "نحن المسؤولون عن استقدام طاقم الحكام، وليس مجلس أبو ظبي الرياضي مستضيف المباراة".

وأتم "في الوقت الحالي، أخاطب الحكام مباشرة وليس الاتحادات".

اقرأ أيضا

فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: ما يزال أمامه عاما آخر.. نواصل التحقيق في القضايا المرفوعة ضده

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان

في الدوري VAR جمال الغندور
نرشح لكم
أخر الأخبار
بهادر الجديد – خالد بربري يحكي لـ في الجول قصة قيده في اتحاد بسيون بعمر الـ63 11 دقيقة | حكايات في الجول
المحكمة تستمع لأقوال المتهمين بتهديد أوزيل بالقتل 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد مرتضى: أنتظر وصول تعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي 42 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – ماذا قال تريزيجيه في زيارته لمعرض الكتاب 51 دقيقة | المحترفون
السعودية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2027 54 دقيقة | السعودية
الجونة يخطف الثلاث نقاط أمام وادي دجلة عن طريق البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك