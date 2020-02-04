في الدرجة الثانية - خبر في الجول: أشرف خضر مدربا لمنتخب السويس

اتفق مجلس إدارة منتخب السويس على تعيين أشرف خضر نجم الإسماعيلي السابق كمدرب للفريق خلفا لتامر مصطفى الذي رحل لتدريب نادي القناة. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مجلس إدارة منتخب السويس أنه تم عرض عليهم أكثر من مدير فني في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وحصل مجلس إدارة النادي على مبلغ مليون جنيه من هيئة قناة السويس لدعمه في الوقت الحالي.

ويحضر أشرف خضر يوم الثلاثاء للتوقيع الرسمي على العقود وقيادة تدريبات الفريق بعد التواصل بين الطرفين وموافقة أشرف خضر على قيادة الفريق.

وسبق لخضر قيادة منتخب السويس منذ موسمين، كما قاد المريخ البورسعيدي هذا الموسم واستقال بعد الأسبوع الرابع.

ويحتل منتخب السويس المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة بفارق 9 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

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