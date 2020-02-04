رئيس إنبي يجيب.. هل طلب طولان التعاقد مع صالح جمعة في يناير؟

حسم زكريا السيد رئيس نادي إنبي حقيقة ما تردد حول التفكير في استعادة لاعبه السابق صالح جمعة من صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

صرح زكريا السيد عبر قناة أون سبورت "معجب جدا بصالح فهو إضافة لأي فريق، لكن حلمي طولان حدد احتياجات معينة مثل الجناح وبالفعل تعاقدنا مع لاعب ليبيري".

وأوضح "كما طلب المدير الفني التعاقد مع لاعب وسط صريح لاستخلاص الكرات، وبالفعل تعاقدنا مع لاعب غاني وننتظر بطاقته الدولية إضافة إلى استعارة أحمد علي من بيراميدز".

وكان صالح جمعة انتقل من إنبي للأهلي في صيف 2015 مقابل 7 ملايين جنيه.

قبل أيام، وجه عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي رسالة للاعب الفريق صالح جمعة.

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "صالح جمعة شأنه شأن كل لاعبي الأهلي، لذلك يستحق الحب والدعم والمؤازرة".

وأضاف "البعض تشعر أن لابد أن (تقرص عليه) لمصلحته لأن بداخله موهبة، وأتمنى أن نرى أشياء جيدة من صالح جمعة في الفترة القادمة".

وتابع "هناك أخبار تقول أنه مستمر مع الفريق، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة عليه أن يغتنمها، فالعمر مثل النتيجة، الورقة التي تقطع لا تعود".

وواصل القيعي رسالته للاعب الأهلي "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".

وتساءل عدلي القيعي "لماذا تتصور أنه لا يوجد من يريد الاستفادة منك؟".

وأتم عدلي القيعي "مميزات الحياة كلها قادمة، لكن فرصة المشاركة التي تضيع لا تعود، ولاعب بقيمة صالح جمعة (حرام) ألا نراه ملتزما وإيجابيا".

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق، حيث أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة طنطا في الدوري.

وينتظر الأهلي وصول عرض قوي لصالح جمعة خلال الفترة الحالية ليرحل اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وحضر صالح جمعة الفترة الأخيرة تدريبات الأهلي ولكن شارك في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) دون المشاركة في المران الجماعي.

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