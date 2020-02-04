الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

زيلينسكي يحتفل بهدف نابولي في يوفنتوس

تفوق نابولي على منافسه سامبدوريا في مباراة مثيرة بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 22 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

وحل نابولي ضيفا على سامبدوريا في ملعب لويجي فيراريس.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي لكتيبة المدرب جينارو جاتوزو بواقع مباراتين في الدوري وواحدة في كأس إيطاليا.

أخبار متعلقة
أس توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي مهاجم أستون فيلا: تريزيجيه والمحمدي وناكامبا ساعدوني على التأقلم سريعا مع الفريق قائد مانشستر سيتي: ليفربول توج بلقب الدوري عمليا

افتتح أركاديوس ميليك أهداف المباراة لنابولي في الدقيقة الثالثة، وأضاف إليف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وقلص فابيو كوالياريلا النتيجة بتسجيله الهدف الأول لسامبدوريا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 73 أدرك مانولو جابياديني التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لكن ما هي إلا 10 دقائق وسجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يطلق درايس ميرتينز رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الرابع للفريق الجنوبي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع ذلك الفوز رصيد نابولي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما سامبدوريا فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.

اقرأ أيضا:

قرار من الأهلي بشأن أحداث الهلال

مصير رمضان صبحي أمام بيراميدز

أزمة في فريق اليد بالزمالك

أسوان يفعل ما لم يحدث منذ 1421 يوما

نابولي سامبدوريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج ساعة | الدوري المصري
المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف ساعة | أوروبا
"أس" توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي ساعة | أوروبا
رئيس استاد القاهرة: إغلاق الملعب بداية من شهر أبريل لصيانته 2 ساعة | الدوري المصري
قرعة إفريقيا – تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك