الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف

تفوق نابولي على منافسه سامبدوريا في مباراة مثيرة بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 22 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

وحل نابولي ضيفا على سامبدوريا في ملعب لويجي فيراريس.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي لكتيبة المدرب جينارو جاتوزو بواقع مباراتين في الدوري وواحدة في كأس إيطاليا.

افتتح أركاديوس ميليك أهداف المباراة لنابولي في الدقيقة الثالثة، وأضاف إليف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وقلص فابيو كوالياريلا النتيجة بتسجيله الهدف الأول لسامبدوريا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 73 أدرك مانولو جابياديني التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لكن ما هي إلا 10 دقائق وسجل دييجو ديم الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يطلق درايس ميرتينز رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الرابع للفريق الجنوبي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع ذلك الفوز رصيد نابولي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

أما سامبدوريا فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.

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