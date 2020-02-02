إشبيلية يفرط في المركز الثالث.. وكازورلا يقود فياريال للفوز على أوساسونا

فقد إشبيلية المركز الثالث، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

خوسيلو سجل هدف ألافيس، فيما أدرك لوكاس أوكامبوس التعادل لـ إشبيلية من ركلة جزاء.

ليكتفي إشبيلية برفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، خلف خيتافي الثالث بفارق الأهداف.

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ورفع ألافيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15، لكنه عجز عن تحقيق فوزه الأول تاريخيا في سانشيز بيزخوان بالدوري الإسباني، إذ تعادل للمرة الثانية مقابل 6 هزائم في 8 مواجهات.

ليكون سانشيز بيزخوان أكثر ملعب يلعب عليه إشبيلية مباريات دون فوز.

الأهداف تأخرت في المباراة حتى الدقيقة 70، عندما سجل خوسيلو من داخل منطقة الجزاء.

ليسجل مهاجم نيوكاسل السابق هدفه التاسع في الدوري الإسباني هذا الموسم.

لكن إشبيلية عاد سريعا في المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 75 سجلها لوكاس أوكامبوس بنجاح بعد لمسة يد على روبن دوارتي.

ليصير دوارتي أكثر اللاعبين ارتكابا لركلات الجزاء هذا الموسم بواقع 4 مرات.

وفي مباراة أخرى، فاز فياريال على ضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا سيراميكا.

باكو ألكاسير سجل في ظهوره الأول مع الغواصات الصفراء بالدقيقة 45.

قبل أن يتعادل أريداني هيرنانديز لـ أوساسونا بالدقيقة 48.

لكن روبن بينيا أعاد فياريال للمقدمة في الدقيقة 54، وأتم سانتي كازورلا الثلاثية في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ليصل كازورلا إلى هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، منها 6 ركلات جزاء.

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إجمالا، ينفرد كازورلا المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين لـ فياريال في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متخطيا خوان رومان ريكيلمي صاحب الـ 36 هدفا.

ليرفع فياريال رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع. فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز 11.

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