تشكيل برشلونة - ميسي وجريزمان يهاجمان ليفانتي

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل الفريق في مواجهة ليفانتي على ملعب كامب نو بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

ودفع سيتيين بالثلاثي ليو ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي في خط الهجوم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، ويسعى إلى تقليص الفارق إلى 3 نقاط.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – أرتور ميلو – أليكس كويادو – سيرجي روبيرتو – ريكي بويج

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

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