لاتسيو يكتسح سبال ويرتقي إلى وصافة الدوري الإيطالي

الأحد، 02 فبراير 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

لاتسيو

تقدّم لاتسيو إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بفوزه الكاسح على ضيفه سبال 5-1، بالجولة 22 من المسابقة.

شيرو إيموبيلي سجل هدفين، وتكفل فيليبي كايسيدو بمثلهما، فيما سجل الشاب بوبي أديكاني الخامس.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني. ويتجمّد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

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تاريخيًا، لم يخسر لاتسيو سوى مرة واحدة فقط على ملعبه أمام سبال، حدث ذلك موسم 1956\1957.

الهداف إيموبيلي أمهل سبال 3 دقائق فقط قبل أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة قريبة بعد رأسية سيناد لوليتش.

إعصار النسور تواصل، فسدد مانويل لاتزاري على القائم في الدقيقة 16، لكن زميله كايسيدو تابع الكرة في الشباك الفارغة.

إيموبيلي ظهر مجددا في الدقيقة 29 وسجل واحدا من أجمل أهداف الموسم بعد أن تلاعب بدفاعات وحارس مرمى سبال لنصف دقيقة تقريبا.

ليرفع إيموبيلي رصيده إلى 25 هدفا، رقم لم يصل من قبل بعد مرور 21 جولة في الدوري الإيطالي سوى لاعب واحد، هو أنطونيو فالنتين أنجيليلو مع إنتر ميلان عام 1959.

الرباعية اكتملت في الدقيقة 38 بهدفٍ جديد من كايسيدو بعد تمريرة عرضية من إيموبيلي.

في الدقيقة 49 دخل الهولندي ذو الأصول النيجيرية أديكاني، ونجح في التسجيل بعد 9 دقائق بعد تمريرة لاتزاري العرضية.

واختتم سيموني ميسيرولي الأهداف بفاصل مهاري رائع في الدقيقة 65 أنتجت هدف سبال الوحيد.

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