بلباو يفشل في بروفة برشلونة.. خيتافي يتقدم للمركز الثالث مؤقتا

الأحد، 02 فبراير 2020 - 19:50

كتب : زكي السعيد

بلباو - خيتافي

واصل خيتافي نتائجه الرائعة، وقهر مضيفه أتليتك بلباو بهدفين دون رد، على ملعب سان ماميس، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

داميان سواريز، وخايمي ماتا سجلا هدفي خيتافي.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمّد رصيد بلباو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

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خيتافي سيترقب نتيجة مباراة إشبيلية الرابع بـ 38 نقطة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد، حتى يتبين إن كان سيحتفظ بمركزه الثالث أم لا.

فيما فشل بلباو في تحقيق الفوز بالبروفة الأخيرة قبل الصدام المرتقب أمام برشلونة يوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

بلباو عجز عن الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الليجا، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 1 ديسمبر يوم التفوق 2-0 على غرناطة.

فيما فاز خيتافي في مباراته الثالثة على التوالي.

الفريق المدريدي يعيش موسما تاريخيا، إذ لم يسبق له إنهاء الدوري الإسباني في المربع الذهبي مطلقا، وكان أفضل إنجاز له المركز الخامس في الموسم الماضي.

خيتافي تقدّم في الدقيقة 36 بواسطة ظهيره الأيمن داميان سواريز بهدف جماعي فردي رائع، هو الثاني له في مسيرته مع الزُرق التي تمتد لـ 169 مباراة.

قبل أن يضيف ماتا الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو في الدقيقة 50.

ماتا نفذ 24 ركلة جزاء في مسيرته، ولم يهدر أي منها!

وشهدت المباراة دخول المخضرم أريتز أدوريز بديلا في صفوف بلباو بالدقيقة 67، ليكون ظهوره الأول بعد 3 أشهر من الإصابة.

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