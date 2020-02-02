سعد سمير عن رسائله للاعبي الأهلي الجدد: قيمتك تبدأ بعدما تحقق بطولة إفريقيا

الأحد، 02 فبراير 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

مروان محسن - سعد سمير - ناصر ماهر - الأهلي - الجونة

تحدث سعد سمير مدافع الأهلي عن قيمة تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لأي لاعب يلعب في صفوف المارد الأحمر.

وقال سعيد سمير: "في البداية كنا نتمنى التأهل كمتصدر للمجموعة، ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "نحمد الله على عودة لاعبي الأهلي بسلام بعد الأحداث التي حدثت في المباراة".

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وتابع "هدفنا هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق اللقب من قبل".

وكشف سعد سمير عن حديث لاعبي الأهلي الكبار مع الجدد، قائلا: "دائما ما نقول لأي لاعب أن قيمته الحقيقة في الأهلي تظهر بعدما يحقق بطولة إفريقيا، ما قبل ذلك يعد طبيعيا".

وأوضح "من الطبيعي أن تحقق لقب الدوري وبقية الألقاب ولكن اسمك في الأهلي لن يُذكر ألا حققت لقب إفريقيا. هذا ما نحاول قوله للاعبين دائما".

وأكمل حديثه قائلا: "إحساس الفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي لا يضاهيه أي شعور آخر".

وأشار "اسم الأهلي يبث الخوف في أي أحد مهما كان اسمه بسبب تاريخ وحاضر النادي، ولذلك فيجب علينا دائما الظهور بشخصية قوية داخل الملعب. هذا هو الحل لحصد لقب إفريقيا".

وأصيب صاحب الـ 30 عاما بقطع في وتر أكيلس ليغيب عن صفوف الأهلي لمدة 6 أشهر.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

بينما ينتظر الأهلي منافسه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي، في قرعة تقام يوم الأربعاء المقبل.

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