حادثة غير مسبوقة.. لاعب يُطرد مرتين خلال دقيقتين في إسبانيا

شهد دوري القسم الثاني الإسباني حادثة غير مسبوقة، بطرد لاعب مرتين في ظرف دقيقتين.

جيرونا حل ضيفا على فوينلابرادا في ملعب فيرناندو توريس، بالجولة 26 من المسابقة.

الفريق الكتالوني كان متقدما منذ الدقيقة 18 بهدف الهداف المخضرم كريستيان ستواني، لكنها لم تكن لقطة المباراة الأبرز.

في الدقيقة 69 حدث الجدل، بدايةً بتدخل قوي من كريستوبال ماركيز لاعب فوينلابرادا على أليكس جراني قائد جيرونا، لم يتردد معه الحكم دياز دي ميرا في إشهار البطاقة الحمراء.

كريستوبال الغاضب غادر الملعب واتجه إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يراجع الحكم دي ميرا تقنية الفيديو، ويقرر أن التدخل لم يستدع بطاقة حمراء، وقرر الاكتفاء بصفراء.

ليتم استدعاء كريستوبال من غرفة خلع الملابس ويُلغى القرار الأول، ويُشهر اللون الأصفر في وجهه، لكن كريستوبال لم يتعظ.

لاعب فوينلابرادا اتجه نحو جراني واتهمه بالتمثيل وتضخيم التدخل مما كلمه بطاقة حمراء في المقام الأول، ليشتبك اللاعبان، ويقرر الحكم إنذار كلٍ منهما، وتلك كانت البطاقة الصفراء الثانية لـ كريستوبال الذي غادر الملعب مطرودا مجددا دون رجعة هذه المرة.

Aquí la secuencia completa. Es lo más surrealista que he visto nunca en un terreno de juego. pic.twitter.com/EdvYC79Vl3 — Andreu (@andreu24x) February 2, 2020

الحكم أشهر بطاقة حمراء أيضا في وجه ميجيل تشامورو المعد البدني لفريق فوينلابرادا لاعتراضه من على مقاعد البدلاء.

ورفع جيرونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في دوري القسم الثاني، ضمن صراعه للعودة للدوري الممتاز الذي ودعه الموسم الماضي.

فيما تجمّد رصيد فوينلابرادا عند 37 نقطة في المركز السابع.

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