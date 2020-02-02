في الدرجة الثانية - إيقاف هداف مجموعة القاهرة بسبب سوء السلوك

الأحد، 02 فبراير 2020 - 16:50

كتب : رضا السنباطي

شادي حسين - مهاجم سيراميكا

قررت لجنة المسابقات بالدرجة الثانية إيقاف شادي حسين مهاجم سيراميكا متصدر المجموعة الثانية بسبب السلوك غير الرياضي لمدة 4 مباريات.

شادي حسين

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

ويتصدر شادي حسين قائمة هدافي مجموعة القاهرة بستة أهداف.

وتعرض شادي حسين للطرد خلال مواجهة فريقه للنصر في الجولة الثالثة عشر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وكشف بيان لجنة المسابقات بالدرجة الثانية أن إيقاف شادي جسين سيكون لمدة 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم بعد نهاية اللقاء.

ويتصدر سيراميكا مجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة من 13 جولة وبفارق 8 نقاط عن الداخلية أٌقرب منافسيه.

وبالتالي يغيب شادي حسين عن مباريات فريقه أمام بتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

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شادي حسين سيراميكا كليوباترا

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