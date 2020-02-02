في الدرجة الثانية - إيقاف هداف مجموعة القاهرة بسبب سوء السلوك

قررت لجنة المسابقات بالدرجة الثانية إيقاف شادي حسين مهاجم سيراميكا متصدر المجموعة الثانية بسبب السلوك غير الرياضي لمدة 4 مباريات.

شادي حسين النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ويتصدر شادي حسين قائمة هدافي مجموعة القاهرة بستة أهداف.

وتعرض شادي حسين للطرد خلال مواجهة فريقه للنصر في الجولة الثالثة عشر وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكشف بيان لجنة المسابقات بالدرجة الثانية أن إيقاف شادي جسين سيكون لمدة 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم بعد نهاية اللقاء.

ويتصدر سيراميكا مجموعة القاهرة برصيد 29 نقطة من 13 جولة وبفارق 8 نقاط عن الداخلية أٌقرب منافسيه.

وبالتالي يغيب شادي حسين عن مباريات فريقه أمام بتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

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