كرة طائرة - رسميا.. الأهلي يُنظم بطولتي إفريقيا للرجال وللسيدات وإعلان موعدهما

منح الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، النادي الأهلي حق استضافة بطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات لعام 2020.

وحدد الاتحاد الإفريقي الفترة من 1 إلى 11 أبريل 2020 لبطولة إفريقيا للسيدات.

بينما الفترة من 12 إلى 22 من الشهر نفسه موعدا لبطولة الرجال، وكان الأهلي قد حقق اللقب في المنافستين الموسم الماضي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تم فتح باب طلب استضافة البطولتين بتاريخ 15 أكتوبر الماضي مقابل عطاء ابتداء من 50 ألف دولار أمريكي لكل منافسة ولم يتلق الاتحاد الإفريقي أي طلب من أي دولة حتى 15 نوفمبر.

وأضاف خطاب الاتحاد الإفريقي أنه تم فتح العطاء مجددا في 1 ديسمبر مع تخفيض المقابل إلى 40 ألف دولار أمريكي.

وكشف الخطاب عن تقدم الأهلي لاستضافة بطولة الرجال بالمبلغ المطلوب دون منافسة من أي دولة أو نادي أخر، كما تقدم الأهلي بالمبلغ ذاته لتنظيم بطولة السيدات مع منافسة من الاتحاد التونسي مقابل 25 ألف دولار.

وبناء على ذلك منح الاتحاد الإفريقي حق استضافة البطولتين للنادي الأهلي بناء على العروض المقدمة.

وحققت سيدات الأهلي لقب بطولة إفريقيا 10 مرات ويعتبر الفريق الأكثر تتويجا باللقب، بينهم أخر نسختين والذي سبق لمصر استضافتهما.

أما فريق الأهلي للرجال فحقق اللقب 14 مرة سابقة بينهم أخر ثلاث نسخ أقيموا ويليه فريق الصفاقسي التونسي بـ 6 ألقاب.

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