بثنائية رونالدو ورأس دي ليخت.. يوفنتوس يتعافى بثلاثية في فيورنتينا

الأحد، 02 فبراير 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

يوفنتوس

بعد عثرة في ملعب نابولي في الجولة الماضية، تعافى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم بإسقاط ضيفه فيورنتينا يوم الأحد بثلاثة أهداف دون رد.

وعزز فريق السيدة العجوز تصدره لترتيب الدوري بالفوز على فريق فيولا في الجولة 22 بثنائية نجمه الأول كريستيانو رونالدو وهدف مدافعه الشاب ماتياس دي ليخت.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بست نقاط عن إنتر ميلان الوصيف الذي يلعب بعد ساعات ضد مضيفه أودينيزي.

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ولجأ الحكم فريديريو لا بينا إلى مراجعة الفيديو مرتين ليحتسب ركلتي جزاء للفريق المضيف نفذهما بنجاح رونالدو في الدقيقتين 39 و80 رافعا عدد أهدافه في الموسم الحالي من البطولة إلى 19 هدفا.

ويتصدر شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا.

واختتم الهولندي دي ليخت أهداف المباراة بضربة رأس في الدقيقة 91 إثر ركلة ركنية، محرزا ثاني أهدافه في الدوري الإيطالي.

ويوم السبت يحل يوفنتوس ضيفا على فيرونا وبعد 5 أيام يتجه إلى ملعب سان سيرو لمواجهة مضيفه ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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