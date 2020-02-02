برشلونة يوضح سبب غياب فيدال عن لقاء ليفانتي

أوضح نادي برشلونة سبب غياب لاعب الوسط أرتورو فيدال عن لقاء الفريق ضد ليفانتي يوم الأحد.

ويحل ليفانتي ضيفا على برشلونة ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني مساء الأحد.

وأفاد برشلونة في بيان "فيدال سيغيب عن المباراة بسبب كدمة في أعلى الفخذ الأيسر".

ونشر النادي قائمة الفريق التي تستعد لخوض اللقاء.

وجاءت على النحو التالي:-

برشلونة يحتاج إلى الفوز بشدة، إذ يتأخر عن غريمه ريال مدريد بـ6 نقاط في صدارة الدوري الإسباني.

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