فحص طبي لـ فتحي قبل مران الاثنين.. وتفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

يخضع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غد الاثنين للاطمئنان على إصابته.

وتم استبعاد فتحي من مواجهة الأهلي والهلال السوداني أمس السبت بسبب تعرضه لإصابة في كاحل القدم.

ويبدأ الأهلي غدا الاثنين استعداده لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الدوري المصري.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بعد التعادل أمام الهلال بهدف لكل منهما في السودان.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مواجهة الهلال.

وأوضح خالد محمود أنه تم إجراء الإسعافات الأولية وتأجيل خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة.

وينتظر الأهلي مواجهة أحد أندية مازيمبي وصن داونز والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء المقبل في مصر.

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