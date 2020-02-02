تقرير: أليجري رفض برشلونة قبل التعاقد مع سيتيين

الأحد، 02 فبراير 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

أليجري

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن ماسميليانو أليجري كان أحد خمسة مدربين رفضوا مهمة برشلونة قبل التعاقد مع كيكي سيتيين.

وكان قد ارتبط اسم أليجري ببرشلونة بعد إقالة إرنستو فالفيردي في 13 يناير وقبل تولي سيتيين المهمة.

وأوضحت صحيفة آس أن أليجري كان الاختيار الرابع لهذا المنصب وتم الاتجاه إليه بعد رفض ماوريسيو بوتشيتينو.

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وزعم التقرير أن أليجري رفض تولي مهمة قيادة برشلونة في الوقت الحالي لكن دون توضيح السبب.

وقال أليجري في حفل توزيع جوائز هذا الأسبوع: "لا أفتقد العودة على مقاعد البدلاء، على الأقل في الوقت الراهن، سنرى ما سيحدث".

وكان أليجري قد رحل عن قيادة يوفنتوس في صيف 2019 ومنذ ذلك الوقت لم يتولى قيادة أي فريق هذا الموسم.

ولم يسبق لأليجري قيادة أي فريق خارج إيطاليا منذ بداية مشواره في صيف 2003.

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