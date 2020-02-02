مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نية لتأجيل قمة الدوري حتى الآن.. لا توجد مواعيد بديلة

الأحد، 02 فبراير 2020 - 12:32

كتب : عاطف شادي

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

نفى مصدر داخل اتحاد الكرة المصري وجود أية مناقشات في الوقت الحالي لتأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقررة يوم 24 فبراير الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نناقش هذا الأمر".

وأردف "لا يوجد مواعيد بديلة متاحة لهذه المباراة".

أخبار متعلقة

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في ربع النهائي.. خيارات نارية السوبر المصري - اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد.. ومدرجات الزمالك تنتظر كاسونجو: الأهلي أرادني لكني اخترت الزمالك بقلبي

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان قبل قمة الدوري بـ4 أيام، في دربي آخر بإمارة أبو ظبي على كأس السوبر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية اتحاد الكرة تأجيل المباراة، التي ستقام قبل 4 أيام من ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك تأهلا لدور الثمانية في المركز الثاني لمجموعتيهما، ما يعني مواجهتهما لخصميهما في القاهرة أولا يومي 28 و29 فبراير.

اقرأ أيضا

لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال

تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد قيادة ليفربول لوضع يد على الدوري

المقاصة يعلن عن خليفة ميدو

رخصة فيفا تحدد موعد تطبيق VAR

الأهلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

فوز ملحمي لـ أجيري.. سوسيداد يتلقى هزيمته رقم 900 في الليجا 8 دقيقة | أوروبا
غاب زلاتان وغابت الانتصارات.. ميلان يهدر نقطتين بالتعادل مع فيرونا 11 دقيقة | أوروبا
فرص بالجملة لا تصدق.. أرسنال يتعادل مع بيرنلي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بالكاف يكشف لـ في الجول مكان تنظيم النسختين المقبلتين لحفل الأفضل 23 دقيقة | إفريقيا
مباشر في الكونفدرالية - نواذيبو (0) بيراميدز (0) هدف ملغي 25 دقيقة | إفريقيا
التشكيل – صفقة جديدة في هجوم توتنام.. ومحرز وأجويرو يقودان سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

قد ينال إعجابك