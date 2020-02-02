مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نية لتأجيل قمة الدوري حتى الآن.. لا توجد مواعيد بديلة

نفى مصدر داخل اتحاد الكرة المصري وجود أية مناقشات في الوقت الحالي لتأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقررة يوم 24 فبراير الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نناقش هذا الأمر".

وأردف "لا يوجد مواعيد بديلة متاحة لهذه المباراة".

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان قبل قمة الدوري بـ4 أيام، في دربي آخر بإمارة أبو ظبي على كأس السوبر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية اتحاد الكرة تأجيل المباراة، التي ستقام قبل 4 أيام من ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك تأهلا لدور الثمانية في المركز الثاني لمجموعتيهما، ما يعني مواجهتهما لخصميهما في القاهرة أولا يومي 28 و29 فبراير.

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