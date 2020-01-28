رئيس برشلونة يتحدث عن المهاجم الجديد.. مستقبل ميسي والقلق من خسارة الليجا

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن عدد من الملفات التي تخص الفريق، أهمها صفقة المهاجم الجديد.

ويسعى برشلونة لانتداب مهاجم بشكل عاجل، بعد إصابة سواريز وغيابه عن الملاعب لـ 4 أشهر، بالإضافة إلى اقتراب رحيل كارليس بيريز إلى روما.

وذكرت صحيفة "سوبر ديبورتي" الصادرة في فالنسيا أن أنيل مورثي رئيس نادي الخفافيش وصل مدينة برشلونة بالفعل للتفاوض على رحيل لاعبه رودريجو مورينو إلى كامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( اقرأ أكثر )

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لا نتحدث عن لاعبين من فرق أخرى، لكن اسم رودريجو مطروح على طاولة برشلونة وهناك بعض التغييرات ستحدث في قائمة الفريق".

واستدرك "لا أعرف إذا كنا سنضيف لاعبين من فريق الرديف أو بصفقات من فرق أخرى، يعجبني الكثير من اللاعبين".

وأشار رئيس برشلونة إلى ثقته الكاملة في كيكي سيتيين المدير الفني الجديد رغم الخسارة الأخيرة من فالنسيا 2-0 في الليجا.

وصرح "المشجعون يشعرون بالقلق بشأن الفريق لأننا خسرنا المباراة الأخيرة ولكن الليجا لم تنته وسنلعب ضد ليجانيس في الكأس ولدينا مدرب جديد ونثق في عمله".

وأكمل "لا أشعر بالقلق، نواصل العمل بقوة ولاتزال الفرص أمامنا متاحة".

واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة حتى الاعتزال.

وأتم "ميسي سينهي مشواره في برشلونة عندما يختار الوقت المناسب، علاقته ببرشلونة مدى الحياة. لايزال لديه الكثير ليقدمه وعلينا أن نستمتع به".

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب