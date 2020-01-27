ظاهرة المدافعين الهدافين.. لاعبو الخط الخلفي الأكثر تسجيلا في 5 فرق بالدوري

"هذا اللاعب المدافع هو هداف فريقه خلال الموسم الحالي".. عبارة تقد تسمعها في مواسم مختلفة عندما يتألق مدافع ويصبح هو هداف فريقه.

ولكن الأمر غير الطبيعي أن يكون المدافعين هم الهدافين في أكثر من فريق خلال الموسم ذاته.

وهذا ما يحدث في الموسم الحالي من الدوري المصري 2019-2020.

وبعد مرور 15 جولة من المسابقة يتصدر 5 لاعبين من خط الدفاع، ترتيب هدافي فرقهم في الدوري المصري سواء منفردين أو بالتساوي مع لاعبين آخرين في فرقهم.

FilGoal.com يلقي معكم الضوء على المدافعين الهدافين في الدوري المصري حتى الآن وكيف سجلوا أهدافهم في المسابقة.

محمد سمير - المقاولون العرب

المدافع الشهير لفريق المقاولون سجل حتى الآن 5 أهداف في الدوري خلال 15 مباراة.

ويتساوى محمد سمير في قائمة هدافي المقاولون في الدوري مع كل من محمد سالم وسيف الدين الجزيري.

سمير البالغ من العمر 32 عاما تنوعت طرق تسجيله للأهداف.

وسجل سمير هدفا بضربة رأسية في شباك أسوان، وآخر من ركلة جزاء في المصري.

وسجل أيضا هدفين من ركلات حرة مباشرة في شباك الإسماعيلي وطنطا.

وأخيرا سجل هدفا من تسديدة في شباك الاتحاد السكندري.

محمود رزق - الاتحاد السكندري

سجل محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري حتى الآن 4 أهداف بالتساوي مع زميله أحمد رفعت.

ومنذ انطلاق الموسم والمدافع محمود رزق يقدم مستوى مميز مع الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب.

ويتقدم دائما محمود رزق في جميع الركلات الثابتة والركنية لفريقه لإجادته ضربات الرأس وألعاب الهواء.

رزق سجل من ضربات رأسية في شباك وادي دجلة والمصري عبر ركلات ركنية.

وسجل أيضا في شباك الإسماعيلي ونادي مصر من متابعة للكرة في الركلات الركنية.

عمرو الحلواني - حرس الحدود

الظهير الأيسر المخضرم سجل 4 أهداف ليتصدر قائمة هدافي فريقه رفقة أحمد شرويدة.

أهداف الحلواني جاءت عن طريق ركلة جزاء في وادي دجلة، وركلة حرة مباشرة في شباك طنطا.

ومن تسديدات في شباك كل من الإسماعيلي ومصر للمقاصة.

سعيدو سيمبوري - المصري

لاعب الوسط الذي يشارك هذا الموسم في مركز قلب الدفاع مع الفريق البورسعيدي يتصدر ترتيب هدافي فريقه في الدوري بـ3 أهداف.

وكل أهداف سميبوري جاءت من ركلات جزاء.

معاذ الحناوي - الإنتاج الحربي

وسجل معاذ هدفين يتساوى بهما مع باسم مرسي ومحمد رجب، وأهداف الحناوي جاءت من ركلات جزاء.

رامي صبري - إنبي

سجل المدافع المخضرم 4 أهداف لفريقه ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي إنبي بعد محمد شريف الذي سجل 8 أهداف.

وجاءت أهداف رامي صبري بواقع هدفين بضربات رأسية، وهدف من ركلة جزاء في الإسماعيلي، وآخر من متابعة للكرة في شباك المقاصة.

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