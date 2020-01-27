بن يوسف: جماهير الإسماعيلي لها سحر خاص

الإثنين، 27 يناير 2020 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

أشاد فخر الدين بن يوسف بدور جماهير الإسماعيلي في تأهل الفريق إلى المربع الذهبي لكأس محمد السادس للأبطال.

الإسماعيلي أطاح بمواطنه الاتحاد السكندري من البطولة العربية، بتغلبه عليه 1-0 في مجموع المباراتين، بعد التعادل 0-0 إيابا في الإسماعيلية.

وصرّح بن يوسف: "سعيد بالانضمام للإسماعيلي، سيكون بوابتي للعودة إلى التألق".

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وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي لإسعاد جماهير الإسماعيلي وإعادة النادي إلى منصات التتويج عربيًا".

وأكمل: "تأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي البطولة العربية في مشاركتي الأولى معه أمر أسعدني".

وأتم: "جماهير الإسماعيلي لها سحر خاص على أداء اللاعبين، أشكرهم على دعمهم ومساندتهم".

وانضم بن يوسف للإسماعيلي في سوق الانتقالات الشتوية بصفقة انتقال حر، بعد أن سبق له تمثيل الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي.

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