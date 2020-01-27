في الدرجة الثانية - أجوجو يتألق ويقود المريخ لأول فوز.. والزرقا أخيرا ينتصر

أجريت اليوم الإثنين الجولة 13 من مباريات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية والتي شهدت أول فوز لكل من المريخ والزرقا.

وتعادل سيراميكا، متصدر ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن الداخلية، مع ضيفه النصر بهدف لمثله في ملعب السويس، وكان الأخير تقدم عن طريق أحمد حسين قبل أن يتعادل محمد شاهين.

وظل النصر ثامنا في الترتيب ورصيده 16 نقطة بينما رفع سيراميكا رصيده من النقاط إلى 29.

وفي ملعب بتروسبورت تعادل بتروجت مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله بعدما سجل علي حسين للأخير إثر تقدم الأول بهدف ذاتي.

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ورفع الداخلية رصيده إلى 21 نقطة بينما تراجع بتروجت للمركز الخامس ورصيده 19 نقطة.

وفي ملعب القناة بالإسماعيلية، حقق المريخ أول فوز في الموسم الحالي للبطولة بإسقاط القناة بنتيجة 2-1. تقدم المضيف عن طريق علاء البدري في الشوط الأول قبل أن يرد النادي المنتمي لبورسعيد بهدفي محمود أجوجو.

ورفع المريخ رصيده إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير بينما تراجع القناة للمركز الرابع وتوقف رصيده عند 19 نقطة.

وفي رأس البر فاز الزرقا لأول مرة في الدوري بعد تفوقه بهدف حسام جمالية على ضيفه جمهورية شبين، وظل الأول متذيلا لترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط بينما توقف رصيد الأخير عند 14 نقطة وظل تاسعا.

وارتقى منتخب السويس للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 20 نقطة بفوزه على مضيفه كوكاكولا في ملعب السكة الحديد بهدفي عبوده عبد الغفار وخالد لطفي.

وكانت المباراة الأغزر من الناحية التهديفية في ملعب الترسانة والتي تعادل فيها المضيف أمام النجوم بهدفين لمثلهما.

حسين حمدي تقدم للنجوم ثم عزز حسن علي النتيجة قبل أن يقتنص إيهاب فؤاد نقطة للترسانة بتسجيل هدفين.

وظل النصر ثامنا في الترتيب ورفع رصيده إلى 16 نقطة بينما ظل الترسانة عاشرا ورصيده 13 نقطة.

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