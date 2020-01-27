المقاصة: كرول معروض علينا بعد إقالة ميدو.. والمدرب القادم مصري

الإثنين، 27 يناير 2020 - 20:56

كتب : FilGoal

تيم كرول

صرّح بكري سليم المدير التنفيذي لـ مصر للمقاصة، أن ناديه يتجه إلى تعيين مدير فني مصري خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

المقاصة انفصل عن ميدو بعد أن بدأ معه الموسم، ويقود الفريق جمال عمر بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم المدرب القادم.

وقال سليم في تصريحات إذاعية: "الاتجاه لدى الإدارة هو التعاقد مع مدير فني مصري، سيتم الإعلان عنه خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر".

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وأضاف "تلقينا أكثر من سيرة ذاتية لمدرب أجنبي مثل إيمانويل أمونيكي ورود كرول وغيرهما".

وأتم تصريحاته "درسنا السير الذاتية المرشحة بعناية شديدة لاتخاذ القرار المناسب، ولكن أؤكد أننا سنتعاقد مع مدرب مصري، والإعلان عنه متروك لرئيس النادي محمد عبد السلام".

ويمتلك كرول تجارب سابقة في مع منتخب مصر الأولمبي والمنتخب الأول، والزمالك.

وتولى جمال عمر مهمة المدير الفني المؤقت في المباراة التي انتهت بتعادل مصر للمقاصة مع طلائع الجيش 1/1 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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