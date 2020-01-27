تقرير: رئيس فالنسيا في برشلونة للتفاوض على رحيل رودريجو مورينو

اقترب برشلونة من تعويض إصابة مهاجمه لويس سواريز، بانتداب رودريجو مورينو لاعب فالنسيا.

صحيفة "سوبر ديبورتي" الصادرة في فالنسيا، أفادت أن أنيل مورثي رئيس نادي الخفافيش وصل مدينة برشلونة بالفعل للتفاوض على رحيل لاعبه إلى كامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى برشلونة لانتداب مهاجم بشكل عاجل، بعد إصابة سواريز وغيابه عن الملاعب لـ 4 أشهر، بالإضافة إلى اقتراب رحيل كارليس بيريز إلى روما.

رودريجو (28 عاما) يلعب في فالنسيا منذ انتقاله إليه قادما من بنفيكا عام 2015 مقابل 30 مليون يورو وقتها.

وسجل رودريجو 56 هدفا في 209 مباراة خاضها مع فالنسيا بمختلف المسابقات، ويمتلك 22 مباراة دولية، سجل فيها 8 أهداف.

وبدأ رودريجو مسيرته في ناشئي ريال مدريد، قبل أن يلعب لاحقا لـ بنفيكا. كما قضى فترة قصيرة في بولتون الإنجليزي.

ويرتبط رودريجو بصلة قرابة مع لاعبين سابقين في برشلونة، هما تياجو ورافينيا ألكانتارا ابني عمومته.

وشارك رودريجو كبديل في انتصار فالنسيا على برشلونة بهدفين دون رد قبل يومين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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