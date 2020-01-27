تقرير: رئيس فالنسيا في برشلونة للتفاوض على رحيل رودريجو مورينو

الإثنين، 27 يناير 2020 - 20:03

كتب : زكي السعيد

رودريجو مورينو

اقترب برشلونة من تعويض إصابة مهاجمه لويس سواريز، بانتداب رودريجو مورينو لاعب فالنسيا.

صحيفة "سوبر ديبورتي" الصادرة في فالنسيا، أفادت أن أنيل مورثي رئيس نادي الخفافيش وصل مدينة برشلونة بالفعل للتفاوض على رحيل لاعبه إلى كامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى برشلونة لانتداب مهاجم بشكل عاجل، بعد إصابة سواريز وغيابه عن الملاعب لـ 4 أشهر، بالإضافة إلى اقتراب رحيل كارليس بيريز إلى روما.

أخبار متعلقة

فايلر يستشهد بـ برشلونة ويصرح: غياب أفشة؟ لن أشرح سبب كل قرار في وسائل الإعلام ناتشو ينطح صدارة برشلونة ويضع ريال مدريد على قمة إسبانيا إطلاق أكاديمية "برشلونة توتال" العالمية لاستكشاف وتدريب مواهب التنس بمجمع ZED الرياضي أهداف السبت الكروي - سقوط برشلونة والهلال يشعل مجموعة الأهلي

رودريجو (28 عاما) يلعب في فالنسيا منذ انتقاله إليه قادما من بنفيكا عام 2015 مقابل 30 مليون يورو وقتها.

وسجل رودريجو 56 هدفا في 209 مباراة خاضها مع فالنسيا بمختلف المسابقات، ويمتلك 22 مباراة دولية، سجل فيها 8 أهداف.

وبدأ رودريجو مسيرته في ناشئي ريال مدريد، قبل أن يلعب لاحقا لـ بنفيكا. كما قضى فترة قصيرة في بولتون الإنجليزي.

ويرتبط رودريجو بصلة قرابة مع لاعبين سابقين في برشلونة، هما تياجو ورافينيا ألكانتارا ابني عمومته.

وشارك رودريجو كبديل في انتصار فالنسيا على برشلونة بهدفين دون رد قبل يومين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

اختر التشكيل التاريخي المثالي لـ برشلونة

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب

رودريجو مورينو برشلونة فالنسيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا 15 دقيقة | الدوري المصري
أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 37 دقيقة | مصر
لقطة غير اعتيادية.. لاعب يتحصل على 3 بطاقات دفعة واحدة 55 دقيقة | أوروبا
ظاهرة المدافعين الهدافين.. لاعبو الخط الخلفي الأكثر تسجيلا في 5 فرق بالدوري ساعة | تقرير في الجول
تقرير: بن عرفة يصل إسبانيا للانضمام إلى بلد الوليد ساعة | أوروبا
الهلال يعترض على حكم مباراة الأهلي في بيان رسمي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك