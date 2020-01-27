أسوان يعلن تعاقده مع ثنائي الإنتاج الحربي

الإثنين، 27 يناير 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - أسوان - الزمالك

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان عن تدعيم فريقه بضم ثنائي الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأشار عبد العاطي عبر إذاعة الشباب والرياضة "اتفقنا على انضمام الثنائي محمد عبد المجيد ومصطفى البدري، وسيتواجد اللاعبان في التدريبات يوم الثلاثاء".

وعن الفوز على حرس الحدود 2-1 يوم الاثنين في الدوري، قال المدير الفني لأسوان "نعاني من قلة الخبرة والعمل تحت ضغط شديد، ومع ذلك نؤدي كل المباريات بشكل جيد ما عدا مباراتين فقط لم نكن نستحق فيهما التعادل".

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وتابع "قلة الذكاء والروح للحفاظ على الفوز مثلما حدث في مباراة المصري وسموحة وبيراميدز والمقاولون، لذا الفوز على الحرس منحنا ٣ نقاط مهمة تمنحنا دافعا مع انتهاء الدور الأول وبداية الدور الثاني".

واستطرد مجدي عبد العاطي "أرضية ملعب أسوان لا تساعدنا على الأداء أما خارجه أحرجنا أندية كبيرة، لذا نسعى لخوض مباريات ودية والتدرب أكثر على ملعب أسوان".

وأشار "تنتظرنا مباراتين ضد الإسماعيلي والاتحاد، لابد أن يتفهم اللاعبون الموقف الصعب لتفادي أحداث أصعب في الدور الثاني".

واختتم مجدي عبد العاطي "يجب أن يكون أداؤنا في ملعب أسوان أفضل مليون مرة من خارجه".

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