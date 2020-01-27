أسوان ينتفض ويترك منطقة الهبوط بتجاوز الحدود.. أول فوز منذ 3 أشهر

تفوق أسوان على نفسه يوم الإثنين وحقق أول فوز في الدوري المصري الممتاز منذ 3 أشهر بتجاوز مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الجولة 15 من البطولة.

وقفز فريق الجنوب 4 مراكز في ترتيب البطولة بعد مباراة شهدت اعتراضات عديدة على الحكم مبروك نبيل الذي أشهر البطاقة الصفراء لمجدي عبد العاطي مدرب أسوان في الدقيقة 59.

وارتقى أسوان للمركز 14، مؤقتا، ورفع رصيده إلى 12 نقطة بينما ظل الحدود تاسعا وتوقف رصيده عند 18 نقطة.

وبادر أسوان بالتسجيل عن طريق مهاجمه كريم الطيب في الدقيقة 35 وأدرك الحدود، الذي استحوذ أكثر على الكرة، التعادل في الدقيقة 58 بركلة جزاء جدلية سجلها مصطفى جمال.

وأصر أسوان على التقدم مجددا ونال مراده في الدقيقة 80 بعد تسجيل مصطفى جمال هدف في مرماه بالخطأ.

والفوز هو الثاني لأسوان في الموسم الحالي من الدوري بعدما تفوق على إنبي بهدف في 22 أكتوبر الماضي.

والأول للفريق في الدوري الممتاز وهو ضيف منذ تفوق على جاره النصر للتعدين في 22 إبريل 2017.

والأول في الدوري الممتاز خارج أسوان منذ هزم غزل المحلة في 8 مارس 2016.

وخسر الحدود للمباراة الثانية تواليا بعدما سقط أمام مضيفه الإنتاج الحربي بهدف في الجولة الماضية.

ويحل الحدود ضيفا على الزمالك في 5 فبراير بينما يستضيف أسوان فريق الإسماعيلي بعد أسبوع.

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