مدرب رينجرز: تغلبنا على بيراميدز المرشح للفوز بالكونفدرالية

يرى ساليسو يوسف المدير الفني لـ إينوجو رينجرز النيجيري، أن فريقه تغلب على المرشح للفوز بالكونفدرالية.

رينجرز هزم بيراميدز 1-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، ليتعرض الفريق المصري للهزيمة القارية الأولى في تاريخه.

وصرّح يوسف بعد المباراة: "سعيد للغاية بالفوز على بيراميدز، كانت مباراة قوية أمام فريق متميز تأهل بالفعل للأدوار المقبلة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز مهم، لا أهتم بالمنافسين، أنظر إلى أنفسنا فقط".

وأكمل: "حضرت إلى القاهرة وأنا أعرف بأني سأواجه فريقا قويا".

وواصل: "بيراميدز مرشح للفوز باللقب لأنه يمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز".

وأتم: "كان من الأفضل خوض آخر جولتين في نفس التوقيت حفاظا على تكافؤ الفرص، لكني أحترم قرار الاتحاد الإفريقي".

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هدف انتصار رينجرز جاء في الدقيقة 73 عن طريق جورج أونوبيكو بعد انفراد وتسديدة متقنة في شباك مهدي سليمان.

ولم تُغير خسارة بيراميدز من واقع وصوله لربع نهائي كأس الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته.

الهزيمة أمام رينجرز، هي الخسارة الأولى لـ بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، والأولى له في تاريخه الإفريقي.

ولعب بيراميدز 10 مباريات إفريقية قبل لقاء رينجرز، ولم يتلق طعم الهزيمة أبدا.





















وفاز بيراميدز 9 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا، والآن السقوط الأول جاء في اللقاء الـ 11 على ملعبه وأمام رينجرز.

ووصل رينجرز للنقطة الخامسة في المركز الثالث خلف المصري صاحب الـ 6 نقاط قبل لقاء الفريق أمام نواذيبو مساء يوم الأحد.

وبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 12 نقطة.

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