عودة للطريق الصحيح.. المقاولون ينتصر على طنطا في ظهور حفني الأول

عاد المقاولون العرب من جديد لطريق الانتصارات في الدوري المصري، بعدما نجح في الفوز على طنطا.

المقاولون العرب انتصر على طنطا بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

هدف المقاولون الأول جاء عن طريق محمد سمير في الدقيقة 29 من عرضية من ركلة حرة وجدت طريقها إلى المرمى مباشرة، دون أي تدخل من أي لاعب.

ووسط ضغط من فريق طنطا من أجل تعديل النتيجة، أطلق لويس إدوارد تسديدة صاروخية أرضية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 74 ليكتب الهدف الثاني لفريقه.

وشهدت المباراة الظهور الأول لأيمن حفني مع فريقه الجديد المقاولون العرب، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 75.

فوز المقاولون هو العاشر له في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

ووصل المقاولون العرب للنقطة 32 في المركز الثاني من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي الذي لعب 12 مباراة.

بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 13 في المركز الـ 13.

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