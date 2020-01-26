انتهت كأس إنجلترا - شوروسبري (2)-(2) ليفربول

الأحد، 26 يناير 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

هندرسون - ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شوروسبري تاون ضد ليفربول في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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ويجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في هذه المباراة.

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ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة في تشكيل هذه المباراة.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 80: نزول محمد صلاح

ق 75: جووول شوروسبري يسجل التعادل

ق 65: شوروسبري يقلص الفارق

ق 46: جوووووول ليفربول يسجل الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 15: جووووووول جونز يسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي

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