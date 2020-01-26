كأس إنجلترا - في ملعب كارثي.. يونايتد يحقق ما لم يحدث منذ 128 عاما

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه الكاسح على مضيفه ترانمير روفرز 6-0، على ملعب برينتون بارك.

هاري ماجواير، وديوجو دالوت، وجيسي لينجارد، وفيل جونز، وأنتوني مارسيال، وميسون جرينوود سجلوا أهداف يونايتد.

ليكون 6 لاعبين قد تناوبوا على التسجيل لـ يونايتد في مباراة واحدة لأول مرة منذ 128 عاما!

المرة الأخيرة التي سجل 6 لاعبين مختلفين لـ يونايتد كانت خلال الفوز 10-1 على ولفرهامبتون عام 1892.

كما هز مانشستر يونايتد شباك خصمه 6 مرات لأول مرة منذ الفوز 8-2 على أرسنال عام 2011.

**أول مرة يسجل مانشستر يونايتد 6 أهداف في مباراة منذ الفوز على أرسنال 8-2 ** مانشستر يونايتد سجل 5 أهداف في شوط أول للمرة الأولى منذ الفوز على أرسنال 6-1.. الخامس سجله سولشاير 🔥🔥 pic.twitter.com/B3YD7LKPqX — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2020

يونايتد دخل المباراة بقوة مدمرة، فتقدّم بهدف جميل عن طريق المدافع القائد ماجواير بالدقيقة العاشرة.

البرتغالي دالوت أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 13.

قبل أن ينهي لينجارد صيامه التهديفي الطويل الذي امتد لـ 366 يوما بالتمام والكمال، وسجل هدف يونايتد الثالث في الدقيقة 16.

فيما أكمل جونز ومارسيال خماسية يونايتد في الشوط الأول بالدقيتين 41 و45.

ليسجل يونايتد 5 أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى منذ انتصاره 6-1 على أرسنال في فبراير 2001، واللافت أن أولي جونار سولشاير المدرب الحالي للفريق كان صاحب الهدف الخامس يومها أمام كتيبة أرسين فينجر.

في الشوط الثاني اكتفى يونايتد بهدف وحيد بتوقيع الشاب جرينوود من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

لينضم يونايتد إلى ركب المتأهلين الذي يشمل: شيفيلد وينزداي، ليستر سيتي، شيفيلد يونايتد، وست بروميتش ألبيون، نورويتش سيتي، بورتسموث، تشيلسي، مانشستر سيتي.

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