في الدرجة الثانية - الأرض تقهر أصحابها في صراع شرس بمجموعة الصعيد

استمرت المنافسة الشرسة في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري، بعد نهاية مباريات الجولة 13.

الألومنيوم تغلب خارج ملعبه على المنيا بهدفين دون رد.

محمود نجاح تقدّم من ركلة جزاء، ثم أضاف إسلام عبد الراضي الهدف الثاني للألومنيوم.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن البنك الأهلي. فيما تجمّد رصيد المنيا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفاز البنك الأهلي على مضيفه ديروط بهدفين دون رد.

محمد مصطفى ميدو، وإسلام سولاري سجلا هدفي البنك الأهلي.

ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويتجمّد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز 11 –قبل الأخير-.

وفاز بني سويف على ضيفه سوهاج بهدف دون رد من توقيع محمود عبد العاطي من ركلة جزاء.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد سوهاج عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفاز شبان قنا على مضيفه بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف واحد.

بترول أسيوط تقدّم أولا بهدف إيهاب فؤاد من ركلة جزاء.

قبل أن يقلب شبان قنا تأخره بهدفي شهاب شفيق.

ليرفع شبان قنا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع. ويتجمّد رصيد بترول أسيوط عند 17 نقطة في المركز السابع.

وتعادل الفيوم وتليفونات بني سويف دون أهداف.

ليرفع الفيوم رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر. ويرفع التليفونات رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

وفاز الإعلاميين على ضيفه طهطا بهدفين مقابل هدف واحد.

أحمد سالم ومهدي صبحي سجلا هدفي الإعلاميين، فيما سجل بدوي ناصر هدف طهطا الوحيد.

ليرفع الإعلاميين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس. ويتجمّد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز 12.

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