الانهيار مستمر.. النني يغيب عن خسارة جديدة لـ بيشكتاش

واصل فريق بيشكتاش التركي نتائجة السلبية في الفترة الأخيرة، ليخسر مرة أخرى ولكن هذه المرة أمام جوزتبه في الدوري التركي.

وانتصر جوزتبه على ملعبه ووسط جماهير على حساب بيشكتاش بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.

محترفنا المصري محمد النني غاب عن لقاء بيشكتاش أمام جوزتبه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

جوزتبه تقدم أولا بهدف في الدقيقة 25 عن طريق هاليل أكبونار قبل أن يعادل بيشكتاش النتيجة من علامة الجزاء عن طريق بوراك يلماز من علامة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل سيلسو بورخيس من تسديدة قوية بعد عرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي آخر 9 مباريات لـ بيشكتاش في كل البطولات لم ينتصر الفريق إلا مرة وحيدة فقط في الدوري.

9 مباريات = انتصار وحيد + 8 خسائر!

خسارة بيشكتاش هي الرابعة على التوالي، ليواصل الفريق التركي انهياره في كل البطولات.

وتجمد رصيد بيشكتاش عند النقطة 30 في المركز السابع، بينما حصد جوزتبه نقطته الـ 29 في المركز الثامن.

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