بعد ضمان الوصول لـ طوكيو.. السعودية تخسر لقب آسيا تحت 23 لصالح كوريا الجنوبية

فاز منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي ببطولة آسيا تحت 23 عاما، بتغلبه على السعودية الأولمبي 1-0 في نهائي المسابقة بعد التمديد لوقت إضافي.

جيونج تاي ووك سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 114 بضربة رأسية.

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لتحصد كوريا الجنوبية لقبها الأول في النسخة الرابعة من المسابقة القارية التي أقيمت على أرض تايلاند.

فيما احتلت السعودية مركز الوصافة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2013 التي توج بها العراق.

البطولة مؤهلة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020، والمنتخبان كانا قد ضمنا تأهلهما بالفعل بعد عبورهما مرحلة نصف النهائي.

المنتخب الثالث الذي سيصاحبهما إلى طوكيو هو أستراليا الذي تغلب على أوزبكستان في مباراة تحديد المركزينه الثالث والرابع.

ليصل إجمالي الدول الآسيوية التي تتنافس في مسابقة كرة القدم للرجال في الأولمبياد إلى 4 باحتساب اليابان المستضيفة.

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