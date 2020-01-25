أستراليا تحجز آخر مقاعد آسيا في طوكيو 2020

السبت، 25 يناير 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

أستراليا تحت 23 سنة

حجز منتخب أستراليا المقعد الأخير لقارة آسيا في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على نظيره الأوزبكي بنتيجة 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس آسيا تحت 23 عاما.

السعودية وكوريا الجنوبية حجزا مقعدهما مباشرة بالتأهل إلى المباراة النهائية، بينما اضطر المنتخب الأسترالي للفوز لحجز البطاقة الأخيرة.

نيكولاس داجوستينو سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47.

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وعقّد أوبيك بوزورف موقف أوزبكستان بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 60 عقب 7 دقائق فقط من نزوله كبديل.

المنتخب الأسترالي حافظ على النتيجة وضمّن التأهل للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه كممثل آسيا بعد التأهل في أولمبياد بكين 2008.

وسبق لأستراليا أن تأهلت للأولمبياد عن قارة أستراليا 6 مرات سابقا.

ويعد أفضل إنجاز لمنتخب أستراليا في الأولمبياد احتلال المركز الرابع في نسخة أولمبياد برشلونة 1992.

المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020:

آسيا: السعودية – كوريا الجنوبية – أستراليا – اليابان (البلد المستضيف).

أوروبا: فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – رومانيا.

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

إفريقيا: مصر – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا.

أمريكا الجنوبية: البطولة مقامة حاليا في كولومبيا ويتحدد المنتخبان المتأهلان في التاسع من فبراير المقبل.

أمريكا الشمالية: البطولة تقام في مارس المقبل ويتحدد المنتخبان المتأهلان في الأول من أبريل المقبل.

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