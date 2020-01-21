سكاي: ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع نوتنجهام فورست

بدأ ميلان التحرك لضم ظهير أيمن في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة مدافعه دافيدي كالابريا.

ماتي كاش النادي : نوتينجهام فورست ميلان

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فأن إدارة الروسونيري بدأت عملية ضم الإنجليزي الشاب ماتي كاش من صفوف نوتنجهام فورست الإنجليزي.

اللاعب الذي جدد تعاقده مع الفريق الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى ويمتد لمدة 3 مواسم ونصف بعدما جدد عقده مع النادي بعدما ربطته تقارير بالانتقال لصفوف إيفرتون الإنجليزي.

الظهير الأيمن الإنجليزي البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 29 مباراة سجل هدفين وصنع 4 في الدرجة الأولى الإنجليزية.

ميلان استفسر عن قيمة ضم اللاعب والتي حددها النادي الإنجليزي 15 مليون جنيه إسترليني.

وتعرض كالابريا لإصابة في الكاحل ولم تحدد مدة غيابه، يتواجد أندريا كونتي في مركز الظهير الأيمن دون بديل.

ويحتل الروسونيري المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بعد مرور 20 جولة.

وأبرمت إدارة الأحمر والأسود 3 صفقات شتوية بضم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والدنماركي سيمون كاير والبوسني أسمير بيجوفيتش.

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