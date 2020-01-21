في الدرجة الثانية – دكرنس يفوز مع مدربه الجديد.. وفاركو يواصل الركض بصدارة بحري

واصل فاركو الركض بصدارة مجموعة بحري في الدرجة الثانية، حيف فاز على بيلا بهدف دون رد في الجولة 12 من البطولة.

وحيد محسن، صفقة فاركو القادمة من دمنهور، أثبت أحقيته بالمشاركة بهدف وحيد كتب حصول فاركو على النقطة 26 بفارق 5 نقاط عن غزل المحلة الذي يلعب يوم الأربعاء مع مالية كفر الزيات.

أما دكرنس، ففاز في المباراة الأولى لمدربه الجديد مصطفى عبده على الأولمبي بهدف محمد حمودة.

وخلال المباراة، شارك عمر فاروق مهاجم دكرنس كحارس بعد إصابة حارس الفريق محمد العربي واستنفاد الفريق لتغييراته الثلاثة.

الرجاء هزم أبو قير للأسمدة بهدف لعزت جمال، فيما فاز المنصورة على الحمام بهدف أحمد هريسة.

بلدية المحلة خسر من ألعاب دمنهور بهدف أحمد العوضي.

ترتيب المجموعة

بعد فاركو وغزل المحلة، يحل ألعاب دمنهور بـ21 نقطة في المركز الثالث ويليه المنصورة والرجاء بـ19 نقطة.

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