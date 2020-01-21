دايلي ميل: بسبب اعتقاد خاطئ من البرتغالي.. خلاف حاد بين مورينيو وداني روز

شهدت تدريبات توتنام خلافا حادا بين جوزيه مورينيو مدرب الفريق وداني روز مدافعه بعد اعتقاد خاطئ من المدرب البرتغالي تسبب في غياب اللاعب عن مواجهة واتفورد. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

داني روز النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وقال التقرير إن مورينيو اعتقد أن داني روز يعاني من إصابة في الظهر والتي ستمنعه من المشاركة ضد واتفورد، لكنه وجد بعد ذلك أن الظهير الأيسر معافى تماما ولا يعاني من شيء.

ووفقا للتقرير، اشتعلت الأجواء في تدريبات الفريق عقب المباراة بيوم، حينما طلب روز تفسيرا لغيابه عن المواجهة، قال شهود عيان للصحيفة إنه "كان هناك توترا حادا في الأجواء بين الاثنين" وارتفع صوتهما كثيرا في الشجار.

وتحدث الثنائي يوم الإثنين على انفراد، لكن حتى الآن لم يُعرف بعد إذا ما كانت المشكلة قد حُلت من الأساس.

توتنام لم يحقق الفوز في الدوري الإنجليزي منذ الجولة الـ19 بعد انتصاره ضد برايتون في البوكسينج داي بنتيجة 2-1، إذ تعادل مرتين وخسر مرتين.

وتعادل توتنام بنتيجة 0-0 مع واتفورد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويستعد توتنام لمواجهة نورويتش سيتي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري في الثامنة والنصف مساء.

روز صاحب الـ29 عاما شارك في 16 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم مع توتنام وصنع خلالها هدفين.

وشارك روز خلال مواجهة ليفربول التي خسرها فريقه بنتيجة 1-0 في الجولة الـ22 من الدوري، إلا أنه غاب عن المباريات الثلاثة التي سبقتها.

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